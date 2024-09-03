Источник: Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата»

Российский тренер Александр Кержаков может покинуть пост главного тренера «Кайрата» из Казахстана, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 41-летний специалист подал в отставку со своего поста.

Кержаков возглавляет «Кайрат» с мая. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и трижды уступила. После 18 матчей «Кайрат» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана.