Кержаков: «Ближайшие планы после ухода из «Кайрата»? Поспать»

Экс-тренер «Кайрата» Александр Кержаков ответил на вопрос о своем будущем. Во вторник, 3 сентября казахстанский клуб объявил об уходе российского специалиста с поста главного тренера команды.

«Что касается возможных вариантов продолжения карьеры, то сейчас не время об этом говорить и рассуждать. Я только сегодня уволился. Какие мои ближайшие планы? Поспать», — сказал Кержаков Odds.ru.

Кержаков занимал пост главного тренера «Кайрата» с мая текущего года. Под руководством 41-летнего специалиста одержала шесть побед в 12 матчах и занимала промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.