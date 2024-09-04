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Сегодня, 13:15

Кержаков обратился к игрокам и сотрудникам «Кайрата» после ухода из клуба

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Кержаков в своих социальных сетях опубликовал пост в связи с уходом из «Кайрата».

3 сентября казахстанский клуб объявил о расторжении контракта с 41-летним специалистом по соглашению сторон. Также команду покинули ассистенты Кержакова Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

«Моя работа в «Кайрате» завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям — одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ. Хочу сказать огромное спасибо команде «Кайрата»: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы, — написал Кержаков.

Также он поблагодарил болельщиков за поддержку, пожелал всем верить в свою мечту и идти к ней.

Александр Кержаков. Кержаков покинул «Кайрат» перед матчем с «Зенитом». Тренер проработал всего три месяца

Кержаков возглавлял «Кайрат» с мая. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и трижды уступила.

Александр Кержаков
ФК Кайрат
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