Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 14:50

Казахстанская федерация футбола опровергла информацию об отставке Черчесова

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанская федерация футбола (КФФ) выступила с заявлением по поводу информации СМИ об увольнении главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола», — говорится в заявлении федерации.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Черчесов и сборная Казахстана: что происходит?

Ранее «СЭ» сообщал, что юристы КФК уже готовят документы для досрочного расторжения контракта с 61-летним тренером.

Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв вничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.

Станислав Черчесов, Виктор Дьокереш, Николас Джакопетти. Провал Казахстана, сумасшедшая результативность скандинавов и сказка Сан-Марино. Чем запомнился групповой этап Лиги наций

Источник: Казахстанская федерация футбола
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
В США отозван закон о трансгендерах
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Популярное видео
Обмен СКА и «Магнитки»
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Казахстане прокомментировали новость о скором увольнении Черчесова: «В федерации пока нет окончательного решения»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости