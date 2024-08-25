Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 14:00

«Кайрат» — «Тобол»: смотреть трансляцию матча премьер-лиги Казахстана

«Кайрат» примет «Тобол» в матче чемпионата Казахстана 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК &amp;quot;Кайрат&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Кайрат&quot;

«Кайрат» на своем поле примет «Тобол» в матче 18-го тура премьер-лиги Казахстана в воскресенье, 25 августа. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, Казахстан. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата Казахстана будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Тобол» покажут на телеканале Qazsport, эфир начнется в 17:55. Также в Казахстане и России в прямом эфире смотреть трансляцию игры можно на сайтах букмекеров по регистрации.

В конце мая стало известно, что Александр Кержаков возглавил «Кайрат» из Алма-Аты. Ранее российский тренер сотрудничал с сербским «Спартаком», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томь» и юношеской сборной России.

Чемпионат Казахстана по футболу: как смотреть трансляции матчей

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
ФК Тобол
0
Читайте также
Приставы арестовали болиды и оборудование «Хааса» по требованию «Уралкалия»
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев назвал причину ухода из сборной Казахстана
Новости
RSS RSS
Все новости