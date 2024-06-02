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Сегодня, 19:22

«Кайрат» обыграл «Шахтер» из Караганды в первом матче под руководством Кержакова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кайрат» на своем поле победил карагандинский «Шахтер» в матче 10-го тура чемпионата Казахстана — 4:2.

Победу алматинцам принесли голы Адилета Садыбекова (22-я минута), Иброхимхалила Юлдошева (25-я), Георгия Зарии (пенальти, 77-я) и Элдера Сантаны (81-я).

За «Шахтер» дублем отметился Имеда Ашортия (35-я и 65-я).

«Кайрат» провел первый матч под руководством Александра Кержакова. Российский специалист возглавил команду 29 мая.

«Кайрат» (18 очков) занимает второе место в чемпионате Казахстана. «Шахтер» (7) идет последним в турнирной таблице.

Казахстан: Высшая лига. 10-й тур
02 июн, 00:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
4:2
Шахтер Кг

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
ФК Шахтер (Караганда)
0
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