«Кайрат» сыграет с «Ордабасы» в чемпионате Казахстана 2 ноября

«Кайрат» встретится с «Ордабасы» в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на «Центральном стадионе» в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск (в 16.00 по астанинскому времени).

Следить за ключевыми событиями встречи «Кайрат» — «Ордабасы» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В Казахстане в прямом эфире смотреть трансляцию матча можно на телеканале Qazsport и на официальной сайте QFL. Также матч покажут на сайте QFootball.kz.

По итогам 24-х туров премьер-лиги «Кайрат» набрал 41 очко и занимает всторое место в турнирной таблице. «Ордабасы» с 39-ю очками располагается на третьей строчке чемпионата.

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