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«Кайрат» — «Ордабасы»: смотреть онлайн-трансляцию матча премьер-лиги Казахстана

«Кайрат» сыграет с «Ордабасы» в чемпионате Казахстана 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игроки ФК «Кайрат».
Фото ФК «Кайрат»

«Кайрат» встретится с «Ордабасы» в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на «Центральном стадионе» в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск (в 16.00 по астанинскому времени).

Следить за ключевыми событиями встречи «Кайрат» — «Ордабасы» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В Казахстане в прямом эфире смотреть трансляцию матча можно на телеканале Qazsport и на официальной сайте QFL. Также матч покажут на сайте QFootball.kz.

По итогам 24-х туров премьер-лиги «Кайрат» набрал 41 очко и занимает всторое место в турнирной таблице. «Ордабасы» с 39-ю очками располагается на третьей строчке чемпионата.

Казахстан: Высшая лига. 25-й тур
02 нояб, 14:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
Ордабасы

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Футбол
ФК Кайрат
ФК Ордабасы
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