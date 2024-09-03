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Сегодня, 09:57

«Кайрат» объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Кержаков.
Фото ФК «Кайрат»

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков покинул клуб, сообщает пресс-служба алмаатинцев.

Контракт с российским специалистом расторгли по соглашению сторон. Также клуб покинут ассистенты Кержакова Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

«Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Кержаков возглавлял «Кайрат» с мая. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и трижды уступила. После 18 матчей «Кайрат» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Источник: ФК «Кайрат»
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
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