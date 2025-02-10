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10 февраля 2025, 16:15

Глава «Кайрата»: «Сатпаевым интересовались многие, но предложение сделал «Челси»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» рассказал подробности перехода 16-летнего Дастана Сатпаева в «Челси».

— Когда «Челси» обратил внимание на Дастана?

— Когда «Челси» вышел на нас по поводу Сатпаева, мы были немного удивлены: оказывается, лондонцы уже два года следили за Дастаном!

— С 14 лет?

— Да. «Челси» в последнее время следит за среднеазиатским рынком: Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией. В этом регионе уже давно работает скаутская группа англичан. И среди всех ребят в возрасте 14 лет они выбрали Дастана и пристально за ним наблюдали. В итоге приняли решение его подписать.

— А был какой-то конкретный турнир, в котором ваш воспитанник покорил англичан?

— Не могу вам точно сказать, в какой именно момент «Челси» решил подписать Дастана. Но он выделялся во многих турнирах. В прошлом году выступал в юношеской Лиге чемпионов, забил гол, отдал результативную передачу в четырех играх. Играл в юношеской лиге Казахстана за команду U-17 и не потерялся на фоне ребят, которые его постарше на год. У него была очень хорошая статистика.

Мы выиграли турнир в Санкт-Петербурге, куда нас пригласил «Зенит». А затем победили в турнире в Швейцарии, где наши парни превзошли сверстников из «ПСЖ», «Бенфики», «Зальцбурга», местных команд. И везде Сатпаев был лидером, так и обратил на себя внимание серьезных клубов. Но одно дело — интерес, а другое — предложение. Конкретика по Дастану исходила только от «Челси». Лондонцы прислали в «Кайрат» официальное письмо, после чего и начались переговоры.

— В декабре он поехал на просмотр в «Челси». СМИ писали, что ваш игрок произвел неплохое впечатление на англичан. Но не более того. Лично вы тогда не верили, что трансфер состоится?

— Почему не верил? В принципе еще до командировки Дастана было понятно, что все состоится. Мы просто ничего не афишировали. Когда Сатпаев находился в «Челси», мы уже вышли на финальную стадию переговоров. Все бумаги подписаны, трансфер состоялся. Поздравляю всех наших болельщиков с этим событием.

Почему Дастан провел в Англии всего две недели? Виза не позволяла находиться там дольше. Ему пока только 16. Он ездил в Лондон с родителями, сейчас вернулся и ближайшие два года проведет в аренде в «Кайрате».

Дастан Сатпаев продолжит карьеру в &laquo;Челси&raquo;.«Аршавин еще год назад сказал «Зениту»: «Этого мальчика надо покупать». Как 16-летний казах Сатпаев попал в «Челси»
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ФК Кайрат
ФК Челси
Дастан Сатпаев
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