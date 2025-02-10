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10 февраля 2025, 16:30

Глава «Кайрата»: «Челси» пришлет своего тренера, который два года будет заниматься с Сатпаевым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» объяснил, почему Дастан Сатпаев, подписавший контракт с «Челси», ближайшие два года проведет в казахском клубе.

— А почему вы не разрешили Дастану играть эти два года за разные команды академии «Челси», чтобы он уже там набирался опыта?

— Это невозможно по юридическим нормам. Сатпаев не является гражданином UK. При этом «Челси» на два года присылает в «Кайрат» тренера, который будет работать с Дастаном по программе лондонцев внутри нашего клуба, подводить его к 18-летнему возрасту.

— А может ли Сатпаев играть за основу «Кайрата» в ближайшие два года?

— Его участие в матчах мы как раз и будем согласовывать с тренером «Челси». Специалист будет жить у нас на базе. Все это оплачивают лондонцы.

— Сумма трансфера — 4,3 миллиона евро?

— Я бы не хотел озвучивать конкретные цифры.

— Но эта сумма близка к действительности?

— Могу сказать лишь одно. Это самый большой трансфер на выход в истории казахстанского футбола. Деньги поступают напрямую в наш клуб.

— Оптимальная позиция для Сатпаева на поле?

— Он играет как центрального нападающего, так и «десятку». Может действовать и на флангах атаки.

Дастан Сатпаев продолжит карьеру в &laquo;Челси&raquo;.«Аршавин еще год назад сказал «Зениту»: «Этого мальчика надо покупать». Как 16-летний казах Сатпаев попал в «Челси»

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ФК Кайрат
ФК Челси
Дастан Сатпаев
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