Глава «Кайрата»: «Челси» пришлет своего тренера, который два года будет заниматься с Сатпаевым»
Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» объяснил, почему Дастан Сатпаев, подписавший контракт с «Челси», ближайшие два года проведет в казахском клубе.
— А почему вы не разрешили Дастану играть эти два года за разные команды академии «Челси», чтобы он уже там набирался опыта?
— Это невозможно по юридическим нормам. Сатпаев не является гражданином UK. При этом «Челси» на два года присылает в «Кайрат» тренера, который будет работать с Дастаном по программе лондонцев внутри нашего клуба, подводить его к 18-летнему возрасту.
— А может ли Сатпаев играть за основу «Кайрата» в ближайшие два года?
— Его участие в матчах мы как раз и будем согласовывать с тренером «Челси». Специалист будет жить у нас на базе. Все это оплачивают лондонцы.
— Сумма трансфера — 4,3 миллиона евро?
— Я бы не хотел озвучивать конкретные цифры.
— Но эта сумма близка к действительности?
— Могу сказать лишь одно. Это самый большой трансфер на выход в истории казахстанского футбола. Деньги поступают напрямую в наш клуб.
— Оптимальная позиция для Сатпаева на поле?
— Он играет как центрального нападающего, так и «десятку». Может действовать и на флангах атаки.