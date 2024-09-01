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Сегодня, 14:15

«Кайрат» — «Астана»: смотреть трансляцию матча премьер-лиги Казахстана

«Кайрат» сыграет с «Астаной» в чемпионате Казахстана 1 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гиорги Зариа (ФК «Кайрат»).
Фото ФК «Кайрат»

«Кайрат» сыграет с «Астаной» в матче 19-го тура чемпионата Казахстана в воскресенье, 1 августа. Игра состоится на «Центральном стадионе» в Алма-Ате (Казахстан) и начнется в 16.00 мск (в 18.00 по астанинскому времени).

Ключевые события встречи «Кайрат» — «Астана» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В Казахстане в прямом эфире смотреть трансляцию матча можно телеканалах Qazsport и SPORT+, а также на официальном сайте QFL.

Весной 2024 года российский тренер Александр Кержаков возглавил «Кайрат». Ранее специалист сотрудничал с сербским «Спартаком», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томь» и юношеской сборной России.

Казахстан: Высшая лига. 19-й тур
01 сент, 16:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
Астана

Чемпионат Казахстана: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Александр Кержаков
Футбол
ФК Астана
ФК Кайрат
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