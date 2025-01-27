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Сегодня, 18:09

Кавазашвили: «Такие тренеры, как Черчесов, на улице не валяются»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о решении Казахстанской федерации футбола расстаться с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

Станислав Черчесов. Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

«Такие тренеры, как Черчесов, на улице не валяются. Их подбирают специально под команду, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Кавазашвили. — Первый год после назначения тренером сборной в 2016 году он проводил эксперименты по подбору кандидатов для нашей команды. Были неудачи, были блеклые игры, были промахи в игровых моментах. Некоторые наши профессиональные футболисты, в том числе и игравшие с ним в «Спартаке», говорили, что вратарь Черчесов не может быть достойным главным тренером сборной. Случился чемпионат мира-2018, который показал, что команда была монолитная, очень хорошая, и если бы не одна единственная ошибка нашего нападающего, не забившего гол в матче с Хорватами с пенальти, то мы могли бы играть в четверке сильнейших».

Под руководством Черчесова сборная Казахстана осенью 2024 года выступала в дивизионе В Лиги наций, потерпев пять поражений при одной ничьей.

Источник: vseprosport.ru
Анзор Кавазашвили
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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