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Судейство

Сегодня, 16:51

Калошина назначили координатором и инструктором ВАР в КФФ

Камила Абдурахманова
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Леонида Калошина назначили координатором и инструктором ВАР в Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщили в организации.

Калошин — эксперт с более чем 15-летним опытом работы в Российском футбольном союзе (РФС). Он занимал разные должности в судейской организации и под его руководством в России был создан проект ВАР, а также подготовлены большинство из ныне действующих видеоарбитров.

Калошин является тренером УЕФА по программе CORE и входит в Комитет УЕФА по судейской конвенции

Вместе с Нуну Алешандре Паррейра де Каштру, который возглавил департамент судейства КФФ, Калошин улучшает работу департамента судейства и инспектирования.

В его задачи входят развитие ВАР в Казахстане, обучение видеоарбитров и взаимодействие с УЕФА и ФИФА по этому направлению.

Источник: КФФ
Футбол
Леонид Калошин
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