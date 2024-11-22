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Cтала известна причина завершения карьеры Джуниора Кабананги

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Бывший форвард «Астаны» и «Мактаарала» Джуниор Кабананга завершил игровую карьеру, об этом сообщает Metaratings.kz.

По информации источника, 35-летний нападающий принял такое решение из-за травмы колена, которая беспокоит лучшего бомбардира Кубка африканских наций 2017 с прошлого года. Теперь Кабананга планирует посвятить себя работе с развитием молодых игроков, выступающих в его родной стране — Демократической Республике Конго.

Всего в чемпионате Казахстана Кабананга провел 84 матчей, забил 31 гол и отдал 10 голевых передач. Он четыре раза становился чемпионом и по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Metaratings.kz
ФК Астана
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