Источник: Талалаев отказался возглавить «Тобол»

Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев отказался возглавить казахстанский «Тобол», сообщает Legalbet.

По информации источника, Талалаеву сделали предложение, но он решил взять паузу в работе.

20 июня об уходе 51-летнего специалиста объявили «Химки». Он возглавлял подмосковную команду с апреля прошлого года.

Под руководством Талалаева «Химки» вылетели из РПЛ в прошлом году и вернулись в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.