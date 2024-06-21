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Сегодня, 14:54

Источник: Талалаев отказался возглавить «Тобол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев отказался возглавить казахстанский «Тобол», сообщает Legalbet.

По информации источника, Талалаеву сделали предложение, но он решил взять паузу в работе.

20 июня об уходе 51-летнего специалиста объявили «Химки». Он возглавлял подмосковную команду с апреля прошлого года.

Под руководством Талалаева «Химки» вылетели из РПЛ в прошлом году и вернулись в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.

Источник: Legalbet
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Тобол
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