Источник: Талалаев отказался возглавить «Тобол»
Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев отказался возглавить казахстанский «Тобол», сообщает Legalbet.
По информации источника, Талалаеву сделали предложение, но он решил взять паузу в работе.
20 июня об уходе 51-летнего специалиста объявили «Химки». Он возглавлял подмосковную команду с апреля прошлого года.
Под руководством Талалаева «Химки» вылетели из РПЛ в прошлом году и вернулись в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.
Источник: Legalbet
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