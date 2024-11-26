Источник: Сейдахмет продлит контракт с «Кайратом»

24-летний вингер Еркебулан Сейдахмет продлит контракт с «Кайратом».

«Да, закончился контракт. Но остаюсь в «Кайрате». Новый контракт еще не подписал — сейчас на отдыхе. По приезде подпишу», — сказал Сейдахмет Legalbet.kz.

Полузащитник играет за алматинский клуб с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл за «Кайрат» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.