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Сегодня, 16:27

Источник: Сейдахмет продлит контракт с «Кайратом»

Камила Абдурахманова
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24-летний вингер Еркебулан Сейдахмет продлит контракт с «Кайратом».

«Да, закончился контракт. Но остаюсь в «Кайрате». Новый контракт еще не подписал — сейчас на отдыхе. По приезде подпишу», — сказал Сейдахмет Legalbet.kz.

Полузащитник играет за алматинский клуб с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл за «Кайрат» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Источник: Legalbet.kz
ФК Кайрат
Еркебулан Сейдахмет
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