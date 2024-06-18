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Источник: Футболисты казахстанского «Иле-Алатау» четыре месяца не получают зарплату

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Игроки, тренеры и персонал казахстанского футбольного клуба «Иле-Алатау» из поселка Отеген-Батыр (Алматинская область) на протяжении четырех месяцев не могут получить заработную плату.

Как сообщает Meta-ratings.kz, акимат Алматинской области пообещал должное финансирование команде, выступающей во второй лиге, однако сам клуб находится в удручающем состоянии. Футболистам, тренерам и персоналу не смогли приобрести новую экипировку и игровую форму. На матчи второй лиги команда выходит в прошлогодней форме.

Ранее «Иле-Алатау» сумел заявиться на участие в сезоне благодаря наличию гарантийного письма в адрес Казахстанской федерации футбола. Однако нет гарантий, что в ближайшее время клуб получит должное финансирование со стороны акимата.

Источник: Meta-ratings.kz
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