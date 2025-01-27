Семшов — об отставке Черчесова: «Ему должны были дать завершить цикл»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Разговоры об этом ходили. Хотя прошло не так много времени с того момента, как он начал работу со сборной. Наверное, тяжело было сразу добиться нужного результата, который хотелось бы видеть. В предыдущем отборе они выплеснули все, что можно. Сейчас создавалась новая команда под руководством нового тренера. Результат, неверное, и Станиславу Саламовичу не сильно понравился. Но я думаю, что ему должны были дать продолжить, чтобы завершить цикл», — сказал Семшов «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Ранее сообщалось, что Черчесов будет готовить команду к отбору на чемпионат мира 2026 года.