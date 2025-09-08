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Главный тренер сборной Казахстана Алиев подал в отставку после поражения от Бельгии

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев подал в отставку после поражения в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 против Бельгии (0:6).

«Все, что произошло... Поражение — это моя вина. Я его полностью беру на себя. Напишу, подам в отставку, президенту сразу же сообщу по приезду», — приводит слова Алиева Sports.kz.

Казахстан после пяти матчей занимает четвертое место в группе J, набрав 3 очка. Единственная победа была одержана над Лихтенштейном (2:0).

Алиев стал главным тренером Казахстана 31 января 2025 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

Источник: Sports.kz
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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
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