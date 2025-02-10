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10 февраля 2025, 16:00

Глава «Кайрата»: «Дети в нашей академии тренируются по системе «Лейпцига»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал «СЭ», по какой системе тренируются дети в академии клуба.

— Переход Сатпаева в «Челси» — историческое событие для Казахстана?

— Знаковое событие — давайте лучше так сформулируем. Этот трансфер стал следствием планомерной работы клуба в последние годы. Мы изначально хотели создать в «Кайрате» хорошие условия для развития детско-юношеского, молодежного футбола. И я себе сразу отдавал отчет в том, что для подготовки даже одного игрока, который уедет в серьезный европейский клуб, понадобится минимум десять лет. Так и произошло.

— Когда в вашей академии появился Дастан?

— Он к нам пришел восьмилетним мальчиком. А в 18, получается, уедет в «Челси». Самое интересное, мне многие говорили: «Зачем ты так плотно занимаешься детско-юношеским футболом? Тебе все равно придется покупать иностранцев». Но мы же частный клуб. Поэтому должны давать шанс нашим местным ребятам, чтобы они смогли реализовать свою мечту. А она есть у всех детей, понимаете? Я часто посещаю тренировки наших детских групп, наблюдаю за ними. И, знаете, вот они играют в настоящий футбол!

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— А в каком возрасте Сатпаев начал выделяться среди своих сверстников и тренеры академии сказали вам: «У нас появился настоящий талант»?

— Да почти сразу! Но мы же понимаем, что в раннем возрасте мальчик может сверкать, но не факт, что в итоге станет профессиональным игроком. Очень важно не упустить таких неординарных ребят, правильно их подвести к переходу на другой уровень. Нужно дозировать нагрузки, правильно развивать парней физически, чтобы в 17-18 лет они не выбыли из строя из-за травм, из-за того, что их «загнали». Мы в своей академии все время искали оптимальную систему подготовки.

— И к чему пришли?

— Сначала тренировали детей по голландской системе, затем перешли на испанскую. В итоге остановились на немецкой. Последние пять лет перенимаем опыт «Лейпцига».

— Почему выбор пал на этот клуб?

— Футбол с каждым годом становится агрессивнее и интенсивнее. В немецкой лиге очень много борьбы, единоборств. В этом плане можно провести некоторые параллели с чемпионатом Казахстана. Но вот что интересно. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Лейпцигского университета. Так вот: в свое время они взяли на вооружение систему подготовки, разработанную Валерием Васильевичем Лобановским. Они все это правильно «упаковали», учли современные реалии, что-то видоизменили и теперь так воспитывают свою молодежь.

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ФК Кайрат
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