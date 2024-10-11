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Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов: «Кредит доверия у Черчесова не поменялся»

Руслан Минаев
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ответил на вопрос о будущем главного тренера сборной страны Станислава Черчесова.

«Кредит доверия у Черчесова не меняется, у него есть задача подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Лига наций для него — обкатка, он формирует новую сборную под новые требования», — цитирует Барменкулова РИА «Новости Спорт».

10 октября Казахстан крупно проиграл Австрии со счетом 0:4 в матче Лиги наций. Команда Черчесова набрала 1 очко после трех игр.

Источник: РИА
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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