Глава «Кайрата» об уходе Кержакова: «А я должен был похвалить тренера после поражения от «Астаны»?»

Глава «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что у Александра Кержакова все получится на тренерском поприще.

— Поражение от «Астаны» получилось слишком болезненным? Поэтому пошла информация, что вы были крайне недовольны результатом?

— Ну это футбол. Мы все понимаем. Ничего страшного. Конечно, результатом матча с «Астаной» мы недовольны. Команда проиграла.

Понятно, у нас с Александром состоялся разговор. Но это был конструктивный диалог. Обычный мужской разговор.

Команда проиграла — и что? Я должен был зайти и похвалить тренера и футболистов за такой исход встречи? Вы же не первый год в футболе. Сами все должны понимать.

Я захожу в раздевалку не только после матчей с «Астаной», но и после всех игр, вне зависимости от того, выиграли мы или уступили. В этот раз мы, конечно же, обсудили игру, также я пожелал футболистам, чтобы они хорошо выступили за свои сборные.

— Пишут, что Кержаков потерял контакт с командой, что игроки его даже «сливали».

— Вот видите. То про контакт пишут, то фейковые слова приписывают. Не могу я все это комментировать.

— И все-таки странно: команда пока остается на первом месте, а тренер уходит. Не боитесь, что до золота теперь не доберетесь?

— Это футбол. Всякое бывает. Но мы живем не одним годом. Стратегия рассчитана на несколько лет. Смотрим в будущее. Зато наша команда будет играть в юношеской Лиге чемпионов (U-18). Мы по юношам чемпионы страны по всем возрастам. Так что есть перспективы. А борьба за титул еще продолжается. Важно смотреть далеко вперед. А результата мы рано или поздно точно добьемся. Я тут не переживаю.

— Что вам дал опыт работы с Кержаковым?

— Знаете, у Александра есть четкая цель. Он образован, амбициозен. У него свое видение, которое, возможно, многим не нравится. Но у каждого тренера и должно быть свое «я».

Я от каждого тренера что-то получаю. Рад, что он к нам приехал. Уверен, у него все получится. Он и игроком был с характером, и тренером с характером. Все нормально. Никаких проблем!