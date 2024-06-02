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Сегодня, 04:04

Гладилин: «На месте Черчесова возглавил бы сборную Казахстана»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

— Черчесов без работы уже больше года, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт». — Сборная Казахстана — хороший вариант, там много достойных футболистов. Для Черчесова — это хорошее продолжение карьеры.

— С Черчесовым сборная Казахстана выйдет на чемпионат Европы?

— Сложно сказать. Тренер должен работать. Я на месте Черчесова согласился бы возглавить сборную Казахстана.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым тренер два раза выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-na-meste-cherchesova-vozglavil-by-sbornuyu-kazahstana/
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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