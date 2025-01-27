Гершкович прокомментировал увольнение Черчесова с поста тренера сборной Казахстана

Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович выразил уверенность, что Станислав Черчесов не останется без работы после увольнения с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Считаю, что Станислав — серьезная тренерская боевая единица. Без работы он долго не просидит. Куда отправится дальше? Все зависит от предложения и понимания ситуации», — сказал Гершкович Meta-ratings.kz.

Об уходе 61-летнего специалиста стало известно сегодня, 27 января. Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.