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Сегодня, 13:59

Гаджиев назвал провокацией поведение журналиста из Казахстана, над которым пошутил Черчесов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Казахстанской федерации футбола оштрафовать главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

13 октября сборная Казахстана дома уступила Словении (0:1) в матче 4-го тура Лиги наций. На пресс-конференции после игры журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ российский специалист пошутил, что вопрос был задан на французском, обратив внимание на футболку «ПСЖ», в которую был одет представитель СМИ.

«Это провокация со стороны журналиста. На чем она базируется, я не знаю. Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц. Конечно, нужно посмотреть условия контракта — есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Источник: Metaratings
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Гаджи Гаджиев
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