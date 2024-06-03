Габулов — о Черчесове в Казахстане: «Они ставят перед собой самые амбициозные цели и задачи»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» назначение Станислава Черчесова в национальную команду Казахстана.

«На самом деле это не стало неожиданностью, потому что приглашение в национальную сборную — это всегда почетно. Сборная Казахстана в отборочном этапе к чемпионату Европы показала хороший футбол. Им чуть-чуть не хватило для выхода. Я думаю, что у Станислава Саламовича есть все возможности пройти удачно в следующем отборочном этапе и добиться положительного результата. По клубной работе, я думаю, здесь ситуация складывалась от наличия предложений. Он сделал выбор в пользу того, чтобы работать, а не чтобы сидеть ждать предложения от каких-то клубов. Этим назначением и предыдущей работой видно, что казахстанский футбол развивается. Очевидно, что они ставят перед собой самые амбициозные цели и задачи по выходу на крупные соревнования», — сказал Габулов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 60-летний Черчесов подпишет контракт со сборной Казахстана на срок до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.