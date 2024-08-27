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27 августа, 23:04

Футболист, сыгравший на «Уэмбли», возглавил клуб второй лиги Казахстана

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Бывший игрок сборной Казахстана Сабырхан Ибраев возглавил клуб Второй лиги KazAST, сообщает Meta-ratings.kz.

33-летний специалист будет исполнять обязанности главного тренера.

Ибраев известен по выступлениям за «Иртыш», «Тобол», «Кайрат», «Кайсар», «Жетысу». Он завершил карьеру игрока в 2020 году в составе «Мактаарала».

Также Ибраев вызывался в сборную Казахстана в 2008-2009 годах и провел 5 игр в составе национальной команды, в том числе матч на «Уэмбли» против Англии.

Источник: Meta-ratings.kz.
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