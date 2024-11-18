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Сегодня, 11:19

Футболист Барсуков считает, что Станиславу Черчесову пора в отставку

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Бывший полузащитник «Батыра», «Иртыша», «Актобе» и других клубов Андрей Барсуков считает, что главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову пора в отставку.

«Мне кажется, пора Саламычу в отставку. Так обычно бывает, когда нет результата у команды. Группа [Лига наций] серьезная, соперники сильные. Тяжело ребятам что-то противопоставить», — приводит слова Барсукова Legalbet.kz.

Сборная Казахстана набрала 1 очко в 6 матчах группы В3 лиги В с Норвегией (13 баллов), Австрией (11) и Словенией (8). Команда Черчесова не забила ни одного мяча и пропустила 15.

Источник: Legalbet.kz
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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