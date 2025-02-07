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7 февраля 2025, 13:45

Форвард сборной Казахстана Зуев рассказал о взаимоотношениях с Черчесовым

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Тобола» и сборной Казахстана Александр Зуев рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Честно говоря, мы ни разу не общались. Не могу сказать, что мы были знакомы, лишь здоровались. Когда перешел в «Тобол», попал один раз в расширенный список сборной, а дальше уже меня не включали. Логично, потому что я играл не так часто, как хотелось бы. К концу сезона я набрал хорошую форму, но окончательное решение принимал Станислав Саламович. Осуждать его я не вправе», — цитирует Черчесова Metaratings.kz.

Зуев имел российское гражданство и выступал за все юношеские и молодежные сборные России, а в 2023 году сменил гражданство на казахстанское и получил право выступать за сборную этой страны. На счету вингера два матча в составе национальной команды Казахстана.

Источник: Metaratings.kz
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Александр Зуев
Станислав Черчесов
Футбол
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