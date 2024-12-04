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Сегодня, 16:29

Рафиков — о казахстанском футболе: «Черчесов не подходит сборной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков (26-4) поделился мнением о работе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Поддерживаю сборную Казахстана. Жаль, что чуть-чуть не получилось в отборе Евро-2024. Ребята старались. А вот сейчас такой результат — из-за того, что в лигу В Лиги наций вышли. Уровень соперников другой. Но и думаю, что Черчесов не подходит сборной. Идет смена поколений в сборной. Но и важна обстановка. Адиев умел заряжать коллектив. В игровых видах тренер дает больше ментальную поддержку, чем тактическую. Ребята выходят на поле — и сами знают, как играть и что делать. Важнее ментальная поддержка. Похоже, что сейчас в сборной накаленная обстановка. Ну или ребята ещк не привыкли к тренеру. Предполагаю, что есть подводные камни, о которых, возможно, мы никогда не узнаем», — приводит слова Рафикова Legalbet.kz.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова провела шесть матчей Лиги наций. Казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0), проиграли Словении (0:3 и 0:1), Австрии (0:4 и 0:2) и Норвегии (0:5). Сборная с одним баллом заняла последнее место в группе и опустилась в лигу C.

Источник: Legalbet.kz
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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