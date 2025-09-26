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26 сентября 2025, 18:20

Фабио Каннаваро отказался от сборных Казахстана и Узбекистана

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Фабио Каннаваро.
Фото Getty Images

По сообщению из источника, близкого к 52-летнему Фабио Каннаваро, чемпион мира-2006 последовательно отказался возглавить сборные Казахстана и Узбекистана.

Обладатель «Золотого мяча-2006», на которого не было спроса на Апеннинах в летнее трансферное окно, рассчитывает получить работу в одном из итальянских клубов по ходу сезона в случае отставки кого-то из работающих тренеров.

В последние дни фамилия Каннаваро звучала применительно к клубу серии А «Лечче».

По сообщению того же источника, прошедшим летом Каннаваро был готов рассмотреть вопрос работы в ЦСКА, однако московский клуб не стал вести с ним предметные переговоры, ограничившись лишь предварительным контактом.

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Фабио Каннаваро
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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