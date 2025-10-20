Статьи
Сегодня, 20:43

Экс-защитник «Кайрата» Тесак рассказал подробности ухода из клуба в 2016-м

Руслан Минаев

Бывший защитник алма-атинского «Кайрата» Лукаш Тесак рассказал о причинах своего ухода из клуба в 2016 году.

«Да, это было неожиданно. Ситуация требовала моего ухода, и, к сожалению, пришлось покинуть команду. Мне этого совсем не хотелось — я играл стабильно, вызывался в сборную, мы показывали красивый футбол. Было тяжело на сердце. Но со временем осталась только благодарность — всем, с кем работал и кого встретил в «Кайрате». Очень надеюсь когда-нибудь вернуться в Алматы в гости», — цитирует Тесака Meta-ratings.kz.

В России словацкий защитник играл за «Торпедо» и «Арсенал».

Источник: Meta-ratings.kz
