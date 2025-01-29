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Сегодня, 17:35

Экс-полузащитник «Сокола» и «Чайки» Капленко может перейти в клуб из Казахстана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Чайки» и «Сокола» Никита Капленко рассказал, что ведет переговоры с казахстанским «Атырау».

«Скажем так — нахожусь в процессе переговоров.. Сообщу, как будет информация. Думаю, 29 января», — цитирует белоруса Legalbet.kz.

С 1 января Капленко находится в статусе свободного агента после окончания контракта с саратовским «Соколом». В сезоне-2024/25 он провел 11 матчей в первой лиге. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК Атырау
ФК Сокол (Саратов)
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