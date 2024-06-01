Мулдаров — об уходе Адиева из сборной Казахстана: «Думаю, в Грозном надавили»

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Мулдаров прокомментировал уход Магомеда Адиева с поста главного тренера национальной команды.

31 мая стало известно о том, что 46-летний специалист покинул сборную Казахстана в связи с семейными обстоятельствами.

«Да, конечно, ожидал. Я думаю, сборная Казахстана очень много потеряла с его уходом. Все-таки, Адиев быстро своим там стал. Я думаю, в Грозном надавили. Все-таки, он там свой — из-за этого», — цитирует Мулдарова Legalbet.kz.

Адиев возглавлял национальную команду Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством сборная провела 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

С апреля этого года Адиев совмещал пост в сборной с работой главным тренером «Ахмата». Грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ.