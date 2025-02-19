Селюк: «В сборную Казахстана пришел Черчесов, перестал вызывать Скворцова, и итог мы видим — 0:15»

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что одной из причин неудач Станислава Черчесова в сборной Казахстана стал невызов защитника Льва Скворцова.

«В Скворцове был заинтересован и «Кайрат», но «Актобе» быстро проявил настойчивость. Были клубы, которые тянули (с переговорами), потому что смотрели, поменяются ли какие-то законы внутри казахстанского футбола. В руководстве красно-белых правильно поступили, сделав ставку на Леву: это все-таки молодой отечественный игрок, сборник, проведший много матчей под руководством Адиева. Когда Казахстан выступал хорошо, на поле был он.

А потом пришел Черчесов, перестал вызывать Скворцова в попытках выстроить свою тактику, и итог мы видим — 0:15. Это было его ошибкой, но жизнь все ставит по местам. Алиев-то будет его вызывать», — приводит Meta-ratings.kz Селюка.