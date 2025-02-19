19 февраля 2025, 03:43

Селюк: «В сборную Казахстана пришел Черчесов, перестал вызывать Скворцова, и итог мы видим — 0:15»

Евгений Козинов
Корреспондент

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что одной из причин неудач Станислава Черчесова в сборной Казахстана стал невызов защитника Льва Скворцова.

«В Скворцове был заинтересован и «Кайрат», но «Актобе» быстро проявил настойчивость. Были клубы, которые тянули (с переговорами), потому что смотрели, поменяются ли какие-то законы внутри казахстанского футбола. В руководстве красно-белых правильно поступили, сделав ставку на Леву: это все-таки молодой отечественный игрок, сборник, проведший много матчей под руководством Адиева. Когда Казахстан выступал хорошо, на поле был он.

А потом пришел Черчесов, перестал вызывать Скворцова в попытках выстроить свою тактику, и итог мы видим — 0:15. Это было его ошибкой, но жизнь все ставит по местам. Алиев-то будет его вызывать», — приводит Meta-ratings.kz Селюка.

Источник: Meta-ratings.kz
Читайте также
Расчеты беспилотных систем пресекли попытку накопления резервов ВСУ в зоне СВО
СМИ сообщили о сокращении Бахрейном производства на крупнейшем алюминиевом заводе
Соболев забил «Спартаку» и отпраздновал гол в маске
Кто платит за передел энергорынка, начавшийся из-за войны с Ираном. Часть 3
Медведев победил Алькараса в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
У армейцев один гениальный матч весной и рекордные четыре поражения подряд. Что творится с ЦСКА
Радулов — о продолжении карьеры
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
