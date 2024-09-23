Парфенов: «Наша тренерская профессия связана с переговорами. Сейчас беседуем, общаемся»

Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов рассказал, что ведет переговоры с клубами по поводу работы.

«Скоро ли увидите меня во главе какого-нибудь клуба? Наша тренерская профессия связана с переговорами. Это футболисты сразу подписывают контракты. А в нашем случае нужно, чтобы сложились определенные факторы, плюс момент переговоров. Скажем так, сейчас беседуем, общаемся», — цитирует «РБ Спорт» Парфенова.

50-летний Парфенов работал главным тренером казахстанского «Актобе» с декабря 2023 года по сентябрь 2024-го.