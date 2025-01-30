Чернышов: «Я бы с удовольствием принял предложение возглавить сборную Казахстана»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов выразил готовность возглавить сборную Казахстана по футболу после ухода Станислава Черчесова.

«Готов ли я возглавить сборную Казахстана после ухода Черчесова? Быть тренером национальной команды очень престижно. Я бы с удовольствием принял такое предложение», — цитирует Чернышова Legalbet.kz.

29 января 57-летний россиянин покинул пост главного тренера индийского «Мохаммедана» из-за нарушений условий контракта. Ранее Чернышов возглавлял «Спартак», «Динамо» (Тбилиси), «Витебск», саудовскую «Аль-Шолу», греческую «Спарту», «Раднички» (Белград), казахстанские «Акжайык», «Тайпак» и другие клубы.