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Сегодня, 12:20

Черчесов о возможном возвращении Зайнутдинова в РПЛ: «Любому тренеру сборной хочется, чтобы игрок получал больше практики»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника команды Бахтиера Зайнутдинова в РПЛ.

Ранее выступающий за «Бешикташ» 26-летний игрок в интервью «СЭ» рассказал, что летом мог вернуться в один из клубов чемпионата России.

«Не могу советовать игроку. Если вопрос по будущему в карьере поступит от Бахтиера, то мы попробуем взвесить все плюсы и минусы. Любому тренеру сборной хочется, чтобы игрок получал больше практики в клубе. Но на сегодняшний день вот такая у него ситуация в «Бешикташе».

Надо помочь игроку, мы с ним много общаемся в расположении национальной команды. Не знаю, как Зайнутдинов воспользуется трансферным окном, тем более, что у него в клубе недавно сменился главный тренер», — сказал Черчесов «СЭ».

В этом сезоне Зайнутдинов провел за клуб из Стамбула 3 матча и не отличился результативными действиями. Он выступает в «Бешикташе» с лета 2023 года.

Бактиер Зайнутдинов
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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