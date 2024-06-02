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Сегодня, 18:37

Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана

Алина Савинова
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Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов подтвердил, что российский тренер Станислав Черчесов может возглавить национальную команду страны.

Решение о назначении нового главного тренера сборной Казахстана будет принято 3 июня.

«У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», — приводит РИА Новости слова Барменкулова.

Ранее сообщалось, что 60-летний Черчесов также входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана. Последним местом работы россиянина был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

31 мая стало известно о том, что пост главного тренера сборной Казахстана покинул Магомед Адиев, который совмещал эту должность с работой в «Ахмате».

Источник: РИА Новости
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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