Черчесов ушел в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной.

«Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает успехов в карьере», — говорится в заявлении пресс-службы КФФ.

Также отмечается, что вместе с российским специалистом национальную сборную покинет его тренерский штаб.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Ранее сообщалось, что Черчесов будет готовить команду к отбору на чемпионат мира 2026 года.