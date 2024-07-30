Черчесов: «В Лиге наций у Казахстана крепкая группа, будут сложные игры. Но так интереснее»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал «СЭ» о своих планах.

— Сейчас нахожусь в Казахстане. Планирую посмотреть здесь несколько матчей и встретиться с кандидатами в национальную команду. Еще на этой неделе состоится ряд встреч и мероприятий, организованных федерацией футбола. Сбор перед сентябрьскими матчами Лиги наций с Норвегией и Словенией будет, к сожалению, коротким, но мы постараемся выжать из него максимум. У нас очень крепкая группа, предстоят сложные игры. Но чем труднее, тем интереснее, — сказал Черчесов «СЭ».

Казахстан выступит в группе 3 дивизиона В Лиги наций с Австрией, Норвегией и Словенией. 6 сентября команда Черчесова примет дома норвежцев, 9-го проведет выездную встречу со словенцами.