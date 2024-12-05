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Сегодня, 12:30

Черчесов: «Не умею читать лекции и давать установку на казахском. Но поздороваться и спросить «как дела?» смогу»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об изучении казахского языка.

«Если ты находишься в другой стране, где другая культура, то ты должен знать хотя бы базовые фразы. Где бы я не работал, то обязательно это изучал. Это нормальное явление.

Конечно, не умею на казахском языке лекции читать и давать установку в раздевалке, но поздороваться и спросить как дела смогу. Сейчас мало времени для занятий казахским языком. Но когда игроки или персонал сборной общаются, то спрашиваю у них значение слов», — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июле 2024 года.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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