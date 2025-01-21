Черчесов — о возможном переходе Сатпаева в «Челси»: «У этого парня есть определенные способности»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал возможный трансфер нападающего «Кайрата» Дастана Сатпаева в «Челси».

«Естественно, мы знаем этого парня, следили за тем, как он играл в «Кайрате» и часто обсуждали с тренерским штабом. Но всему свое время, и мы хотели, чтобы он первые шаги делал в основной команде «Кайрата. То, что парень с определенными способностями — это видно. Просто так столько голов не забьешь, но и физически для своего возраста крепче, чем сверстники. Будем следить за его переходом. Честно говоря, пока не знаю, как все будет происходить, какие цели будут преследоваться. Наша задача — следить за всеми игроками, которые могут в перспективе пополнить сборную», — цитирует Черчесова Metaratings.ru.

В декабре 2024 года стало известно, что 16-летний воспитанник академии «Кайрата» отправился на просмотр в лондонский клуб.