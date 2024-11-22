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Сегодня, 15:14

Черчесов прокомментировал предстоящую жеребьевку отбора на ЧМ-2026

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопросы «СЭ» по поводу церемонии жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026 в европейской зоне, которая состоится 13 декабря.

— Где будете за следить процессом? — вопрос Черчесову.

— Как известно, церемония в этот раз станет необычной. Она впервые пройдет в режиме онлайн, то есть делегации на ней присутствовать не будут. Наверняка состоится трансляция из Цюриха на официальном сайте ФИФА. Наверное, еще кто-то покажет — так что предстоит следить на расстоянии.

— Что ждете от жеребьевки?

— Жаль, конечно, что она состоится онлайн, а не как все мы привыкли, ведь живое общение с коллегами из других сборных всегда и приятно, и полезно. Но что есть, то есть. Когда узнаем состав нашей группы, тогда и можно будет говорить что-то конкретно. Пока мы даже не знаем, когда для Казахстана начнется отборочный турнир: много непонятного с календарем из-за матчей плей-офф Лиги наций.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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