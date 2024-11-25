Черчесов поставил себе оценку за работу со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил промежуточные результаты своей работы в национальной команде.

«Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице, — можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали — работа идет, которая не видна. Но перестройка идет полным ходом», — цитирует Черчесова matchtv.ru.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана летом этого года. С того момента команда провела шесть матчей в Лиге наций, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Казахстан с 1 очком занял четвертое место в третьей группе лиги B и вылетел в лигу C.

Ранее Черчесов тренировал венгерский «Ференцварош», сборную России, польскую «Легию», московское «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак», а также австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль».