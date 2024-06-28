Черчесов повздорил с журналистом, который задал ему вопрос на казахском: «По-осетински можно тебе отвечать?»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции повздорил с местным журналистом.
60-летний специалист остался недоволен, что представитель прессы задал вопрос на казахском языке. Диалог привело издание Tengri Sport.
Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?
Журналист: Я из Казахстана.
Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?
Журналист: Давайте, отвечайте.
Черчесов: Но ведь никто не поймет.
Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 по июль 2023 года.
Источник: Tengri Sport
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