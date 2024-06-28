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Сегодня, 14:35

Черчесов повздорил с журналистом, который задал ему вопрос на казахском: «По-осетински можно тебе отвечать?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции повздорил с местным журналистом.

60-летний специалист остался недоволен, что представитель прессы задал вопрос на казахском языке. Диалог привело издание Tengri Sport.

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 по июль 2023 года.

Источник: Tengri Sport
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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