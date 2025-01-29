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Сегодня, 10:20

Черчесов получит 500 тысяч евро за отставку из сборной Казахстана

Даниил Аршавский
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Станислав Черчесов получит 500 тысяч евро в качестве компенсации за отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, сообщает «ВсеПроСпорт» со ссылкой на источник, близкий к Казахстанской федерации футбола (КФФ).

По данным источника, 61-летний российский специалист удовлетворен суммой, предложенной КФФ, однако на данный момент стороны еще не подписали бумаги.

Черчесов возглавлял национальную команду Казахстана с лета 2024 года. Под его руководством сборная потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью в 6 матчах, не забив ни одного гола и пропустив 15.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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