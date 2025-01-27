Черчесов опроверг заявление КФФ об «обоюдном решении» о расторжении контракта

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре со Sportnews.kz сообщил, что его уход из национальной команды не был обоюдным решением с федерацией.

— На сайте Федерации футбола Казахстана указано, что «трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон».

— Это не так, — сказал Черчесов. — Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг другу. Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана.

Черчесов взглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.