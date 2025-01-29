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Сегодня, 10:42

Черчесов не ожидал отставки с поста главного тренера сборной Казахстана

Даниил Аршавский
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Увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана стало неожиданностью для Станислава Черчесова, сообщает «ВсеПроСпорт» со ссылкой на источник, близкий к Казахстанской федерации футбола (КФФ).

По данным источника, 2 февраля 61-летний россиянин собирался вылетать на сборы клубов для просмотра игроков национальной команды Казахстана и обсуждал с КФФ проведение десятидневных сборов в Турции перед первым отборочным матчем ЧМ-2026 с Уэльсом.

27 января стало известно об отставке Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана, который он занял летом 2024 года. Под руководством российского специалиста, казахи потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в 6 матчах, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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