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Сегодня, 13:53

Черчесов — журналисту об удалении Марочкина: «Красная карточка не доставила радости. У тебя красная шапочка, может тебе доставила?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции после поражения от Австрии (0:2) в Лиге наций ответил на вопрос об удалении защитника Александра Марочкина.

34-летний футболист сборной Казахстана получил красную карточку на 23-й минуте.

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может тебе радости доставила (обращается к журналисту). Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл», — цитирует Черчесова Meta-ratings.kz.

После 5 туров сборная Казахстана с 1 очком замыкает третью группу Лиги B. Черчесов возглавляет национальную команду с июля. Казахстан потерпел четвертое подряд поражение под руководством российского специалиста.

Источник: Meta-ratings.kz
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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